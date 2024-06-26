Edremit'te 300 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonda 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara göz açtırmıyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 300 gram Bonzai (Sentetik Kannabinoid) ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR