Edremit'te 29 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yaşındaki bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yaşındaki bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece Kadıköy Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. 29 yaşındaki Yahya Y. isimli kişi evinde ölü olarak bulundu. Şahsın eşi T.A. eşinin maddi sıkıntılar yaşadığını ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa