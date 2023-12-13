Edremit'te 28 Bin Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimleri tarafından yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir araçta 28 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli sentetik ecza hap ile bin 700 TL para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimleri tarafından yapılan operasyonda 28 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimlerince edinilen saha bilgisi ve analiz çalışmaları üzerine Edremit ilçesinde bir araca yönelik yapılan operasyonda; 28 bin adet sentetik ecza hap, suçtan elde edilen bin 700 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam etmekte. - BALIKESİR