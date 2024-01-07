Edremit'te 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 118 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir otomobile yönelik yaptığı operasyonda narkotik köpeğinin aracın kaput bölümüne tepki vermesi ile buraya gizlenmiş 2 kilo 118 gram shunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR