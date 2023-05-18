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Edremit'te 2. kat balkonundan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı

Edremit'te 2. kat balkonundan düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 1,5 yaşındaki Kağan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 1,5 yaşındaki Kağan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Tuzcumurat Mahallesi 237. Sokak'ta meydana geldi. Anne A.D. mutfakta olduğu sırada yanının boş olduğunu fark edip baktığında dışarıdan gürültü duydu. 1,5 yaşındaki Kağan Efe D., oyun oynarken balkon kısmında bulunan boş yoğurt kabının üzerine çıkıp 2. kattan toprak zemine düştü. Acil olarak Edremit Devlet Hastanesinde kaldırılan Kağan bebeğin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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