Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremit polisinden dolandırıcılara büyük darbe

3. Sayfa Haberleri

Edremit polisinden dolandırıcılara büyük darbe - Yaşlı kadını 2 milyon TL dolandırdılar ama polisten kaçamadılar BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan, özelikle yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandıran şahıslara yönelik yapılan titiz...

Edremit polisinden dolandırıcılara büyük darbe

- Yaşlı kadını 2 milyon TL dolandırdılar ama polisten kaçamadılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan, özelikle yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandıran şahıslara yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Balıkesir'in Edremit ilçesine 3 şahsın gelerek Edremit ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki S.Y'ye kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşa ait içerisinde antika ve ziynet eşyası bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde ki 41 parça ziynet eşyasını aldıkları ihbar edilmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet görevlilerince müşterek ve koordineli bir çalışma başlatıldı.

Edremit ilçesinde ikamet eden yaşlı kadından 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları aldıkları tespit edilen Musa Ö. (61), Mahmut Ruhi Ö. ve Mehmet T. isimli şahısların özel bir araç ile Adana üzerinden Şanlıurfa iline gittikleri tespit edilmesi üzerine Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek şüpheli şahıslar Adana'nın Pozantı ilçesinde kovalama neticesinde kıskıvrak yakalandılar.

Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Edremit ilçesindeki yaşlı kadına ait 41 parça altın, inci ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyalarının yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler ise adliye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title