Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere alınması planlanan ilave tedbirler ve yürütülecek çalışmalar geniş kapsamlı olarak değerlendirildi.

Toplantıda, 2023 yılında İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları geniş şekilde analiz edilirken; 2024 yılında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri eşlik etti. - BALIKESİR