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Edremit Belediyesi yaraların sarılması için seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Edremit Belediyesi yaraların sarılması için seferber oldu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etti.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etti. Belediyeye ait 5 adet iş makinası, 1 adet ambulans ve 7 kişiden oluşan ekip Osmaniye ilinde görev yapmak üzere bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen 7.7 ve ardından gelen 7.6'lık büyük depremin ardından yardım ve destek için seferber olan Edremit Belediyesi ilk yardım ekibinin ardından iş makinalarını da bölgeye sevk etti. AFAD ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarda dahilinde 5 adet iş makinası ve görevli 7 kişilik operatör ve şoför, 1 adet tam donanımlı ambulans ve 3 kişilik sağlık personeli yola çıktı. Kaymakam Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından uğurlanan iş makinaları Osmaniye ilinde ambulans ise Hatay'da görev yapacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaraların hep birlikte kenetlenerek sarılacağını belirterek "Vatandaşlarımızın olağanüstü bir dayanışması ile ilk gün 2 tır yardım malzemesini gönderdik. Bugün de arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinalarımızı ve ayrıca 1 ambulansı bölgeye sevk ettik. Yaşadığımız acılara karşı el birliği ile kenetleniyoruz. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Belediyesi Kahramanmaraş Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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