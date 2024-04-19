Üye Girişi
Haberler

Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 2 ay içinde 2 ağabeyini kaybeden Bahri Dinar, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edirne'nin sevilen yüzü olan ciğerci esnafı Bahri Dinar, Eski Camide düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti

Peş peşe vefat eden ağabeyinin acısına daha fazla dayanamadı: Uyurken öldü

EDİRNE - Edirne'de 2 ay önce toprağa verdiği ağabeyinin acısını sindiremeden geçen hafta Perşembe günü yine bir ağabeyini daha toprağa veren Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin tanıtıma büyük katkı sağlayan kentin sevilen yüzü, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı 63 yaşındaki Bahri Dinar, hayatını kaybetti. Sabah eşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan Dinar'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İki ay içersinde 2 kardeşini toprağa veren ciğerci esnafı Bahri Dinar'ın kalbi daha fazla bu acılara dayanamadı. Ciğerci esnafı Bahri Dinar'ın ağabeyleri Nazmi Dinar Şubat ayında geçirdiği kalp krizinden, Bahattin Dinar ise Perşembe günü Uzunköprü ilçesinde geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetmişti.

Ciğerci Bahri Dinar, ikindi namazının ardından Eski Camide düzenlenen cenaze töreni ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş, göz yaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Adülhey de katıldı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Kenan Çoban da, "Sabah çok üzücü bir haberle uyandık. Yakın dostumdu. Bahri abi bir değerdi. Ciğerci Bahri diye anılıyordu ama bizim ciğerimizi yaktı. Edirne'mizin Türkiye'mizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Edirne 3.Sayfa Magazin Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Ekim hangi burç? Ekim'in 23'ü hangi burçtur? 23 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 23 Ekim hangi burca ait? 22 Ekim hangi burç? Ekim'in 22'si hangi burçtur? 22 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 22 Ekim hangi burca ait? MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Ankaragücü maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Birleşme partisi ne zaman 2024? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir? Hucurat Suresi kaç sayfa? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi kaçıncı cüz, hangi sayfada, sayfa kaçta? Hucurat Suresi kaç ayettir, ayet sayısı kaç? Dünyanın en güzel kadını kim seçildi 2021? Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim? Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler! İstanbul ilçeleri! İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri? Dünya karizma günü nedir? Dünya Karizma Günü ne zaman? Karizma nedir? Karizmatik ne demektir? Okulu kim buldu? Okulu kim çıkardı? Okulu kim icat etti? Okula gitmek kimin fikriydi? Küçük Prens sözleri: En güzel Küçük Prens sözleri nelerdir? Küçük Prens kitabından alıntı sözler, Küçük Prens gün batımı sözleri! Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title