Edirne'nin Enez ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez sahil yolundaki Yılgınlık mevkiinde seyir halinde bulunan Ö.P. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Ö.P. yaralanırken, Oğulcan Pektaş hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.P, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Oğulcan Pektaş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelmesinin ardından Enez Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE