Edirne Merkezli 'Sevenler' Suç Örgütüne Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sevenler' adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Edirne merkezli 6 ilde eşzamanlı olarak yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını N.S.'nin yaptığı "Sevenler" organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suç Gelirlerini Aklama ve Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi. Edirne Valimizi, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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