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Edirne Merkezli Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

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Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce haksız bir şekilde yüksek kazanç sağlayan şüphelilere yönelik "Nitelikli Dolandırıcılık Çerçevesinde Projeli Dosya Operasyonu" düzenlendi.

Ülke genelinde sahte araç kiralama siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle son beş ay içerisinde 193 nitelikli dolandırıcılık olayında 8 milyon TL haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması amacıyla 6 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da 23 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde 12 şüpheli tutuklandı.

3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

5 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüphelinin işlemleri dosya üzerinden takip edilecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Şanlıurfa İstanbul Mersin Samsun Edirne Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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