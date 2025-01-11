Edirne Keşan'da Şok Uygulama: Sentetik Ecza ve Nakit Para Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan "Şok" uygulamasında, 2 evde ve 1 şüphelinin üzerinde 133 adet sentetik ecza ile 24 bin 300 TL ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Şok" uygulamasında, 678 kişi ve 243 araç kontrol edildi. Alkollü mekanlar ve kıraathanelerin de kontrol edildiği uygulamada, Yenimescit Mahallesi Levent Sokak'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ü.'nün "Hakaret" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphe üzerine durdurulup üst araması yapılan Y.K.'nın üzerinde 46 adet sentetik ecza ele geçiren polis, 2 ayrı ikamette yaptıkları aramalarda ise 87 adet sentetik ecza ile 24 bin 300 TL nakit para ele geçirdi.

Uygulamada, 6 sürücüye ve 3 plakaya çeşitli maddelerden toplamda 93 bin 646 TL idari ceza uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi. Kapalı alanda tütün mamulü kullanıldığı tespit edilen 1 işletmeye ve kapalı mekanda tütün mamulü kullandığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı. - EDİRNE