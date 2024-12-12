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Edirne Kapıkule Sınır Kapısında 24 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısında 24 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısında toplam 24 kilo 420 gram esrar yakalandı. İlk yakalamada Bulgaristan plakalı araçta 11 kilo 900 gram, ikinci yakalamada ise Almanya plakalı araçta 12 kilo 520 gram esrar bulundu. Yakalamaların toplam değeri 400 bin dolar olarak belirlendi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısında Kaptan Andrevo sınır kapısından Türkiye'ye sokulmak istenen toplam 24 kilo 420 gram esrar yakalandı.

İlk yakalama, Türkiye'ye seyahat eden Bulgaristan plakalı Bulgar vatandaşı sürücü, gümrük yetkililerine ihracat yasak ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını beyan etti. Yolcu bölmesinin zemininde alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği araç X-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan kontrollerde yolcu koltuklarının altındaki 2 depoda gizlenmiş halde toplam 22 adet şeffaf paketlerde toplam 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

İkinci yakalama ise Almanya'dan Ukrayna vatandaşı arkadaşıyla Türkiye'ye seyahat eden Alman vatandaşı sürücünün otomobilinde gerçekleşti. X-ray cihazına yönlendirilen otomobilin fiziksel kontrol sırasında ön çamurlukları söküldü. Yapılan kontrollerde özel olarak yapılmış bölmelerde 43 adet pakette toplam 12 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan toplam 24 kilo 420 gram esrar miktarının değerinin ortalama 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalamalar ile ilgili gümrük müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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