Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 171 kilogram madde ele geçirildi
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında 9 valizde skunk ve tırlarda toz ecstasy bulundu.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 9 adet valizde gizlenmiş 170 kilo 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen A.B.Ö. ve Y.F. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 2 ayrı tırda yapılan aramada 485 gram toz ecstasy ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa