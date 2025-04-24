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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 171 kilogram madde ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 171 kilogram madde ele geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında 9 valizde skunk ve tırlarda toz ecstasy bulundu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 9 adet valizde gizlenmiş 170 kilo 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen A.B.Ö. ve Y.F. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 2 ayrı tırda yapılan aramada 485 gram toz ecstasy ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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