Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda gizlenmiş 24 tabanca, 379 mermi ve 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki ayrı tırda gerçekleştirilen aramalarda toplam 4 kişi tutuklandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, yangın tüpüne ve tırın çeşitli yerlerine gizlenmiş tabanca ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye gelen ve riskli görülen tırlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, bir tırın sürücüsü x-ray cihazına girmeden önce yangın tüpünden kurtulmaya çalışırken ekipler durumu fark etti. Yangın tüpü ve tırda yapılan aramada, 24 adet tabanca ve 379 adet mermi ele geçirildi.

Riskli görülen diğer tır x-raya sevk edildi, araç sürücüsü aracını x-ray sırasından uzaklaştırarak aracının altına bağladığı çantayı park halinde bekleyen başka bir aracın çekici ve dorsesinin arasına bıraktı. Bıraktığı esnada gümrük muhafaza ekipleri durumu fark etti. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Sürücü ile çantada yapılan aramada 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri ve Edirne merkezli operasyonların devamında araç sürücüleriyle birlikte toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Telefonda konuştuğu 3 isim yüzünden başı yandı
img

Beyoğlu'nda korkutan yangın
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.