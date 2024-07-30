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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 25 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda tır şoförü tutuklandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tıra uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yurtdışından ülkeye giriş yapan E.K.E. idaresindeki tırda yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü E.K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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