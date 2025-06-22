Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 200 Bin Euro Kaçakçılığı Yapıldı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 200 Bin Euro Kaçakçılığı Yapıldı
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Kapitan Andreevo gümrük görevlileri, Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan iki tırda yaptıkları denetimlerde toplamda 200 bin euroyu beyan edilmeden sakladığı tespit edilen iki Türk şoförü gözaltına aldı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden çıkış yapmak üzere gelen iki tırda yaptıkları denetimlerde beyan edilmemiş yaklaşık 200 bin euro ele geçirdi.

Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmek üzere Kaptan Andreevo gümrüğüne Türk plakalı bir tır, detaylı bir gümrük denetimi için seçildi ve bu denetim sırasında duvar döşemesinin bir kısmı söküldükten sonra sürücü kapısının üstündeki fabrika boşluğunda 100 bin euro banknotları bulundu.

Hollanda'dan Türkiye'ye gitmek üzere yine Türk plakalı bir tırda 99 bin 980 euro içeren dört paket bulundu. Euro banknotlarının bulunduğu paketler, kişisel eşyaların saklandığı bir dolabın arkasındaki sürücü kabininde sakladığı belirtildi.

İki Türk şoför S.G. (41) ve H.Y. (45) gözaltına alındı.

Svilengrad savcılığının gözetiminde gümrük müfettişlerinin soruşturması ile davalarda ön yargılama süreci başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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