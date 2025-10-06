Haberler

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 113 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 113 kilo 664 gram esrar ele geçirdi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, şüphe ve risk analizleri sonucunda X-ray taramasına sevk edildi. Taramada araç dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine fiziki arama yapıldı.

Dorse mührünün ve brandasının sağlam olduğu, ancak güvenlik halatının ön kısmından kesilerek vida yardımıyla tutturulduğu belirlendi. Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde, yasal yük arasına gizlenmiş beyaz çuvallar bulundu. Çuvalların içerisindeki 98 adet vakumlu poşette toplam 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
