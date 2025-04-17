Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı

Edirne Kapıkule'de Sahte Emeklilik Belgeleriyle Lüks Araç Kaçakçılığı

Edirne Kapıkule'de Sahte Emeklilik Belgeleriyle Lüks Araç Kaçakçılığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, sahte emeklilik belgeleriyle yurt dışından lüks araçlar sokmaya çalışan kişiler gümrük ekiplerine yakalandı. Yapılan denetimlerde yüz milyonlarca lira değerindeki araçlara el konuldu ve sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Sahte emeklilik belgeleriyle yurt dışından yüz milyonlarca lira değerinde onlarca lüks araç sokmaya çalışan kişiler, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerine yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'da emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, yabancı plakalı lüks araçları usulsüz şekilde Türkiye'ye sokmaya çalıştığını belirledi. Belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine araçlar sınır kapısında durdurularak girişlerine izin verilmedi.

"İki yıl kullanım hakkı için yasa dışı girişim"

Yapılan tespitlerde, yurt dışında yerleşik olma şartını taşımayan ve özellikle çifte vatandaş olan şahısların, sahte evraklarla Türkiye'ye araç soktuğu ve bu araçları iki yıla kadar kullanmayı hedefledikleri ortaya çıktı. Söz konusu kişiler, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen emeklilik belgeleri ibraz ederek mevzuata aykırı şekilde işlem yapmaya çalıştı.

"Belgeler Bulgaristan'dan teyit ettirildi"

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla belgelerin Bulgaristan makamlarından doğrulaması talep edildi. Yapılan kontroller sonucu evrakların sahte olduğu netleşti.

"Yüz milyonlarca liralık araçlara el konuldu"

Soruşturmayı derinleştiren Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, milyonlarca Türk Lirası değerindeki çok sayıda araca el koydu. Usulsüz işlemlere karıştığı belirlenen araç sahipleri hakkında ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.