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Edirne Kapıkule'de 90 Milyon Liralık Kokain Yakalandı

Edirne Kapıkule'de 90 Milyon Liralık Kokain Yakalandı
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Edirne'de Kapıkule Gümrük Müdürlüğü, narkotik dedektör köpeği Carlos'un yardımıyla 2 tırda yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Kapıkule'de 2 tırın deposunda narkotik dedektör köpeği Carlos ile yapılan aramada bidonların içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 90 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen 24 kilo 300 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Tırların deposunda bulunan bidonları koklayan narkotik dedektör köpek Carlos'un tepki vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeği Carlos'un da katılımıyla Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışması sonucu tır parkındaki E. K. ve D. Ş. İsimli şahıslara ait 2 tırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpek Carlos'un da yardımıyla yapılan arama sonucu piyasaya değeri yaklaşık 90 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen 24 kilo 300 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra E. K. isimli şahıs tutuklandı, D. Ş. isimli şahıs ise adlı kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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