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Edirne jandarması kaçakçılığa geçit vermiyor

Edirne jandarması kaçakçılığa geçit vermiyor

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de jandarma ve KOM ekipleri son bir haftada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı.

Edirne'de jandarma ve KOM ekipleri son bir haftada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde 129 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir bitkisi, 50 adet elektronik malzeme ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Toplam 3 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Edirne 3. Sayfa Haberler

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