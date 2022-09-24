Edirne haberleri... Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Edirne yerel 3. sayfa haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında aranması olan 2 kişi yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında aranması olan 2 kişi yakalandı. Yaklaşık 19 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. 110 personelim katıldığı denetimlerde 902 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Şehirde faaliyet gösteren kıraathane, çay ocağı, internet kafe gibi işletmelerde denetimler yapan ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 2 arama kaydı bulunan S.D. ile hakkında kasten yaralama, basit yaralama ve hakaret suçları olmak üzere 4 farklı suçtan aranan K.A. isimli iki şahsı yakalayarak ilgili makamlara teslim etmek üzere gözaltına aldı.

Denetimler trafik kontrolleri ile sürdü. 65 aracın sorgulandığı çalışmalarda kanunun çeşitli maddelerinden 13 sürücü ve aracına toplamda 18 bin 780 lira cezai işlem uygulandı. - EDİRNE