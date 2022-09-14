Edirne haberleri! Keşan'da 6 kilo eroin ele geçirildi

Edirne haberi... Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polis, 6 kilo 400 gram eroin ve çeşiti uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polis, 6 kilo 400 gram eroin ve çeşiti uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu madde ile mücadelesini sürdüren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi üzerindeki bir adrese baskın yaptı. U.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait olan evde yapılan aramalarda, 7 ayrı poşet içinde 6 kilo 400 gram eroin maddesi, 15.53 gr esrar maddesi, 8.58 gram metamfetamin, 7.21 gram kenevir tohumu, 1 adet kağıda sarılı 5.23 gr. esrar, 1 adet kağıda sarılı 0.72 gr. esrar, 11 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 9 bin 625 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı. - EDİRNE