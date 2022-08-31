Edirne haberleri! Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edirne haberlerine göre Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi askeri birliklere yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi askeri birliklere yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5 kişi, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumlarından şüphelenilmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı. E.S., Y.S., E.U., N.Ç. ve S.U. adlı şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğu tespit edildi. Daha sonra gözaltına alınan 5 kişi, nöbetçi savcının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edilerek sorguya alındı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Edirne Meriç 3. Sayfa Haberler

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