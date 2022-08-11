Haber : Edirne haberleri: Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haberleri: Edirne'de bomba gibi patlayan tüp nedeniyle mahalleli ayağa kalktı

 - Güncelleme:

Edirne haberi: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli sokağa döküldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aşçıoğlu Mahallesi Hızırreis Caddesindeki bir evde meydana geldi.

Müstakil evin mutfak kısmında bulunan tüp, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından evde çıkan yangın ise mahalleyi ayağa kaldırdı. Tüpün patladığı esnada ev sahibi kısa sürede evlerinden kendilerini dışarı zor attı.

Mahalle sakinleri patlama sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, dumandan etkilendiği öğrenilen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi yapılan 1 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title