Edirne haberleri... Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de aynı yöne seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Edirne'de aynı yöne seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne'nin Musabeyli köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Ceylan idaresindeki 22 HL 847 plakalı otomobil aynı yöne seyreden Süleyman Tilki yönetimindeki 22 EE 015 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına savruldu. Kaza sonucu otomobillerde bulunan S.G. S.C. A.Ş. ve M.K, yaralandı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralan 4 kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan 2 otomobilin sürücüsü başka bir sürücünün kendilerini sıkıştırdıklarından dolayı kaza yaptıklarını belirtti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin Ceylan Edirne 3. Sayfa Haberler

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