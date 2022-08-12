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Edirne haberi: Keşan'da huzur ve güven uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

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Edirne haberi: Keşan'da huzur ve güven uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

Edirne haberi... Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında aranması olan 5 kişi yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında aranması olan 5 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde 10 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Gün içinde iki periyotta 10.00-13.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında yapılan denetimlere 117 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 894 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Kıraathane, park, internet kafe gibi çeşitli alanlarda yapılan denetimlerde, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan aranası olan E.E., hırsızlık suçunda aranan B.A. ve Ü.G. ile uyuşturucu madde ve hırsızlık suçundan aranan M.E. fuhuşa teşvik ve aracı olmak suçundan aranan C.Ç. isimli toplamda 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Aynı zamanda Ü.D. isimli bir kişiye yapılan üst araması sırasında da 7 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 4.46 gram eroin madde ele geçirildi. İlgili birime teslim edilen şahsın, yoklama kaçağı da olduğu ortaya çıktı.

Huzur ve güven uygulamaları trafik denetimleri ile devam etti.

251 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 9 araç sürücüsü ve sahibine toplamda 10 bin 795 lira para cezası kesildi. 3 araç trafikten men edildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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