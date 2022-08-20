Edirne haberi! Keşan'da huzur ve güven uygulamaları

Edirne haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 904 kişinin GBT'si sorgulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 904 kişinin GBT'si sorgulandı. Motosiklet tamircilerinin ve hurdacıların da denetlendiği çalışmalarda 48 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Kıraathane, park, internet kafe, motorsiklet tamircileri ve hurdacılar ile birlikte sokak üzerinde yaya olarak yapılan denetimlerde 106 personel görev alırken, toplamda 904 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalar sınasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.B. isimli bir şahsın üzerinden 0.73 gr eroin ele geçirilirken, başka bir kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. 255 aracın sorgusunun yapıldığı trafik uygulamalarında 4 motosiklet ve 1 otomobil trafikten men edilirken, 35 araç sürücüsüne de çeşitli sebeplerden toplamda 48 bin 454 lira idari para cezası kesildi. - EDİRNE