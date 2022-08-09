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Edirne haber | Edirne'de örtü yangını korkuttu

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Edirne haberi... Edirne'de örtü yangını korkuttu Edirne'de mangal ateşi yangına neden oldu Edirne'de piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıkan yangın korkuttu.

Edirne'de örtü yangını korkuttu

Edirne'de mangal ateşi yangına neden oldu

EDİRNE - Edirne'de piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri örtü yangınına müdahale ederken ormanlık alana sıçramasından korkulduğu belirtildi.

Yangın, Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri kenarında bulunan alanda çıktı. Piknikçilerin mangal ateşinden çıktığı tahmin edilen örtü yangını nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin etkili olduğu geniş alanda birçok noktadan müdahale gerçekleştirirken yangının ormanlık alana sıçramasından korkuluyor.

Öte yandan olay yerinde bulunan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler

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