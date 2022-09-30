Edirne haberi | Edirne'de levhaya çarpan araç şarampole devrildi: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Edinilen Edirne haberine göre Edirne'de levhaya çarpıp şarampole devrilen araç sürücüsü sıkışarak can verdi. Edirne'de levhaya çarpıp şarampole devrilen araç sürücüsü sıkışarak can verdi. Alınan bilgiye göre, Edirne-Havsa yolu üzerinde 22 ACF 227 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu levhaya çarpıp şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Edirne 3. Sayfa Haberler

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