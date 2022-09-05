Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haber | Keşan'da sahte içki baskını

3. Sayfa Haberleri

Edirne haber | Keşan'da sahte içki baskını

Edirne 3. sayfa haberi | Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis çok miktarda sahte rakı ve damıtma cihazı ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis çok miktarda sahte rakı ve damıtma cihazı ele geçirdi. Konuyla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Keşan'da gümrük kaçağı ve sahte alkol imalat ve satışı hakkında çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yenimescit Mahallesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi.

A.G. isimli şahsa ait evde yapılan aramalarda 10 adet pet şişe ve 2 adet cam şişe içinde satışa hazır hale getirilmiş sahte rakı ile birlikte 1 adet damıtma cihazı ele geçildi. Ayıca tekrar kullanılmak üzere 6 adet TAPDK bandrollü kapak yakalandı.

Evinde sahte alkol bulunduran A.G. hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title