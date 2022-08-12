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Edirne haberleri... Edirne'de uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi

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Edinilen Edirne haberine göre Edirne'de uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi Edirne'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam bin 720 TL, 340 Euro, 100 leva ve 120 leyi para ele geçirilerek, konuyla ilgili 1 araca...

Edirne'de uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam bin 720 TL, 340 Euro, 100 leva ve 120 leyi para ele geçirilerek, konuyla ilgili 1 araca el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu bin 304,9 gram Esrar, 1,74 gram Skunk, 568,8 gram Metamfetamin, 9 bin 120 gram kokain maddesi ile 22 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan çalışmaların bir diğerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam bin 720 TL, 340 Euro, 100 leva ve 120 leyi para ele geçirilerek, konuyla ilgili 1 araca el konuldu.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 Şahıs tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - 3. Sayfa

Edirne 3. Sayfa Haberler

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