Edirne haber! Edirne'de gurbetçinin aracı yandı

Edirne'de bir gurbetçinin sıcak hava nedeniyle klimayı açması ile motorundan alevler yükselen aracında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan yıllık iznini geçirmek için 4 çocuğu ve eşiyle Türkiye'ye gelen Yasin D., Edirne'de aracıyla seyir halindeyken klimayı açtı. Aracın motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yolun kenarına çekerek çocuklarını ve eşini araçtan uzaklaştırdı. Kendi imkanlarıyla aracı söndürmeye çalışan sürücü, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü.

(Mehmet Basmacı - İHA)