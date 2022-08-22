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Edirne haberleri: Edirne'de bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne'de bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu Edirne'de 608 yıllık tarihi Eski Cami'nin şadırvanında bulunan muslukları söküp çalma girişiminde bulunan hırsız, yoldan geçen vatandaşın tepkisi üzerine söktüğü muslukları olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edirne'de bir hırsız 608 yıllık tarihi caminin musluklarını çalma girişiminde bulundu

EDİRNE - Edirne'de 608 yıllık tarihi Eski Cami'nin şadırvanında bulunan muslukları söküp çalma girişiminde bulunan hırsız, yoldan geçen vatandaşın tepkisi üzerine söktüğü muslukları olay yerinde bırakıp kaçtı.

İddialara göre, 608 yıllık tarihi Eski Cami'nin şadırvanına gelen hırsız, burada bulunan 19 musluğu gevşetti. Ardından hızlıca muslukları sökmeye başlayan hırsız, o esnada yoldan geçen vatandaşın tepki göstermesi üzerine söktüğü 2 musluğu da olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme polisleri şadırvanda inceleme ve araştırma yaptı. Musluklarda yapılan incelemenin ardından, sökülen ve hırsızın bırakıp kaçtığı musluklar cami görevlileri tarafından yeniden yerine takıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - 3. Sayfa

Edirne Cami 3. Sayfa Haberler

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