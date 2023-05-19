Edirne evi yanan kadın yaşadığı şoku dakikalarca atlatamadı

Evinde yangı çıkan kadın şoka girdi

EDİRNE - Edirne'de çocuklar ile birlikte yaşadığı evlerinde çıkan yangın sonrası kendilerini can havliyle dışarı atan kadın dakikalarca titreyerek yaşadığı atlatmaya çalıştı.

Yangın, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde Kırlangıç Bayırı Sokağı üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne Nurten Örs ve 1 buçuk yaşındaki bebek ile toplam 4 çocuğun bulunduğu evde yangın çıktı. Evinin mutfağında yemek yaptığı esnada yangının çıktığını gören Nurten Örs, 1 buçuk yaşındaki bebeği ve diğer çocukları alarak kendilerini dışarı attılar. Büyük korku yaşayan Örs, geçirdiği şoku dışarda evinin karşısında yerde oturarak dakikalarca tir tir titreyerek atlatmaya çalıştı. Komşuları ise evinde yangın çıkan Örs'ü teselli etmeye çalıştı. Nurten Örs, çocuklarıyla birlikte evin içinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre yangının ise çamaşır makinesinden çıktığı öğrenildi.

Vatandaşlar itfaiye aracının yangına yetişmesi için duyarsızca park edilen otomobili el birliğiyle kaldırarak itfaiyenin geçişi sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

"Korkudan tir tir titredi"

Mutfakta yemek yaptığı esnada yangının çıktığını ifade eden Nurten Örs, çocukların salonda olduğunu ve yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirterek, yaşadığı kokuyu anlattı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.