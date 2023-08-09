Edirne Emniyet Müdürü Karaburun göreve başladı
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun göreve başladı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun göreve başladı.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelişinde törenle karşılandı. Çiçek takdiminin ardından tören mangasını selamlayan Müdür Karaburun, daha sonra birim müdürleriyle selamlaştı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa