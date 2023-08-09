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Edirne Emniyet Müdürü Karaburun göreve başladı

3. Sayfa Haberleri

Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun göreve başladı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Edirne Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun göreve başladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelişinde törenle karşılandı. Çiçek takdiminin ardından tören mangasını selamlayan Müdür Karaburun, daha sonra birim müdürleriyle selamlaştı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Edirne 3. Sayfa Haberler

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