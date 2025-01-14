Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Edirne'deki Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Edirne'deki Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşıdan gelen bir kamyonete çarparak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan istikametine giden U.K. yönetimindeki 59 AGV 799 plakalı minibüs, Çelebi köyü yakınlarına geldiği sırada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Bir süre sonra karşı istikametten gelen 22 FZ 929 plakalı kamyonet, sürücüsünün kazayı merak edip frene basması sonucu kontrolden çıkıp minibüse çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü U.K. hafif yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, araçları kaza yerinden kaldırmak için uzun uğraşlar veren jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

Zayıflamak isterken organlarını kaybediyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.