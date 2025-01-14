Edirne'deki Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan istikametine giden U.K. yönetimindeki 59 AGV 799 plakalı minibüs, Çelebi köyü yakınlarına geldiği sırada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Bir süre sonra karşı istikametten gelen 22 FZ 929 plakalı kamyonet, sürücüsünün kazayı merak edip frene basması sonucu kontrolden çıkıp minibüse çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü U.K. hafif yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, araçları kaza yerinden kaldırmak için uzun uğraşlar veren jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE