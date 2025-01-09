Edirne'deki Gece Kartalları, Huzur ve Güven Sağlıyor

Edirne'de kimsenin girmediği ıssız sokaklarda devriye görevi yapan "Gece Kartalları" olarak da bilinen mahalle bekçileri halkın huzur ve güvenini sağlıyor.

Edirne'de görev yapan ve Gece Kartalları olarak da bilinen bekçiler, girilmedik sokak bırakmıyor. Kentin huzur ve güvenliği için yaz, kış, soğuk, sıcak demeden kimsenin girmeye cesaret edemediği ıssız yerlere giren, mahalle ve sokakların güvenliğini sağlayan mahalle bekçileri, bu akşamki devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un konuşmasının ardından başladılar.

Halkın daha huzurlu ve güvenli bir gece geçirmesine katkı sağlama noktasında bekçilerin de görev başında olduğunu söyleyen Müdür Karaburun toplam 100'ün üzerinde bekçi olduğunu ve çıkardıkları risk haritasına göre aldıkları ihbarlar neticesinde bölgesel dağılım yaptıklarını söyledi.

"Aranan suçlu sayısı yok denecek kadar azaldı"

Suç ve suçlularla mücadelede bekçilerin önemli rolü olduğunu belirten Karaburun, "Geçen yıl bir önceki yıla göre sorgu sayımızı yüzde 75 arttırdık. Toplum içerisinde aranan şahısları bulma noktasında kontrol ve denetimler yaptık. Bu sayede neredeyse artık Edirne'de aranan kişi sayısı çok cüzi rakamlara ulaştı. Mala karşı işlenen suçlarda ve kişilere karşı suçlarda devriye görevleri önem arz ediyor" dedi.

Olaylara hızlı şekilde müdahale, delillerin hızlı toplanması noktasında sahada güçlü bir ekibin başarı oranını artırdığına değinen Karaburun, mal varlığına olan suçlarda yüzde 42, evden hırsızlıkta yüzde 60, iş yerinden hırsızlıkta ise yüzde 60 oranında düşüş olduğunu belirtti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan her bir polisin 7/24 görevde olduğunu söyleyen Karaburun, bekçi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kent genelinde bekçilerin ve polis ekiplerinin devriyelerini artıracaklarını söyleyen Karaburun, Edirne'yi daha huzurlu ve güvenli olma noktasında hep ileriye taşıyacaklarını, halkın bekçi düdüğünü çok daha sık ve gür bir şekilde duyacağını ifade etti. - EDİRNE