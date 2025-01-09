Üye Girişi
Haberler
Fed tutanakları yayımlandı: Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı

Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı

Edirne'deki Gece Kartalları, Huzur ve Güven Sağlıyor

Edirne'deki Gece Kartalları, Huzur ve Güven Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de devriye gezen mahalle bekçileri, halkın güvenliğini sağlamak için ıssız sokaklarda görev yapıyor. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bekçilerin suç oranlarını önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

Edirne'de kimsenin girmediği ıssız sokaklarda devriye görevi yapan "Gece Kartalları" olarak da bilinen mahalle bekçileri halkın huzur ve güvenini sağlıyor.

Edirne'de görev yapan ve Gece Kartalları olarak da bilinen bekçiler, girilmedik sokak bırakmıyor. Kentin huzur ve güvenliği için yaz, kış, soğuk, sıcak demeden kimsenin girmeye cesaret edemediği ıssız yerlere giren, mahalle ve sokakların güvenliğini sağlayan mahalle bekçileri, bu akşamki devriyelerine İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un konuşmasının ardından başladılar.

Halkın daha huzurlu ve güvenli bir gece geçirmesine katkı sağlama noktasında bekçilerin de görev başında olduğunu söyleyen Müdür Karaburun toplam 100'ün üzerinde bekçi olduğunu ve çıkardıkları risk haritasına göre aldıkları ihbarlar neticesinde bölgesel dağılım yaptıklarını söyledi.

"Aranan suçlu sayısı yok denecek kadar azaldı"

Suç ve suçlularla mücadelede bekçilerin önemli rolü olduğunu belirten Karaburun, "Geçen yıl bir önceki yıla göre sorgu sayımızı yüzde 75 arttırdık. Toplum içerisinde aranan şahısları bulma noktasında kontrol ve denetimler yaptık. Bu sayede neredeyse artık Edirne'de aranan kişi sayısı çok cüzi rakamlara ulaştı. Mala karşı işlenen suçlarda ve kişilere karşı suçlarda devriye görevleri önem arz ediyor" dedi.

Olaylara hızlı şekilde müdahale, delillerin hızlı toplanması noktasında sahada güçlü bir ekibin başarı oranını artırdığına değinen Karaburun, mal varlığına olan suçlarda yüzde 42, evden hırsızlıkta yüzde 60, iş yerinden hırsızlıkta ise yüzde 60 oranında düşüş olduğunu belirtti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan her bir polisin 7/24 görevde olduğunu söyleyen Karaburun, bekçi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kent genelinde bekçilerin ve polis ekiplerinin devriyelerini artıracaklarını söyleyen Karaburun, Edirne'yi daha huzurlu ve güvenli olma noktasında hep ileriye taşıyacaklarını, halkın bekçi düdüğünü çok daha sık ve gür bir şekilde duyacağını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
img

Bakan Şimşek'ten kiralarda tavan fiyat sinyali
img

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Adana elektrik kesintisi! 9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 9 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ahmet Kural Murat Cemcir neden ayrıldı, neden küstüler? Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.