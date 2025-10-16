Haberler

Edirne'deki cinayet davasında sanık 'kazaydı' dedi, aile adalet talep etti

Edirne'deki cinayet davasında sanık 'kazaydı' dedi, aile adalet talep etti
Edirne'de eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 14 yaşındaki Duru Pakarda'nın cinayet davasında sanık, olayın bir kaza olduğunu savundu. Ailesi ise davanın seyrini ve sulandırılmasını eleştirerek adalet istedi.

Edirne'de eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 14 yaşındaki Duru Pakarda cinayetinin duruşması sürüyor. Sanık, "Keşke o güne geri dönebilsem. O silahı dizimin üzerine koymaz, hatta bir çakıl taşına bile dokunmazdım. Herkes bilsin ki bu olay gerçekten bir kazaydı. Çok pişmanım" dedi.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki Duru Pakarda, eski sevgilisi 17 yaşındaki Kerem Cem A.'nın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Kerem Cem A. hakkında Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci celsesi bugün görüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle duruşmaya katılan tutuklu sanık önceki ifadelerini tekrar ederek, "Keşke o güne geri dönebilsem. O silahı dizimin üzerine koymaz, hatta bir çakıl taşına bile dokunmazdım. Herkes bilsin ki bu olay gerçekten bir kazaydı. Çok pişmanım" dedi.

Duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak sanığın 'kadına ve çocuğa karşı kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duru Pakarda'nın ailesinin avukatı Süleyman Eren, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanığın bütün beyanlarında kazayla olduğu, yanlışlıkla olduğu, kendiliğinden patladığı, yere düştü patladığı gibi çeşitli çeşitli beyanları vardı. Ama böyle bir şeyin teknik olarak mümkün olmadığı, bu silahın yanlışlıkla patlayamayacağı, ufak bir dokunuşla patlayamayacağı, yere düşerek patlayamayacağı yine bir kişi raporuyla sabit oldu" ifadelerine yer verdi.

Ailenin avukatlarından Mertcan Yasıtepe, sanığın beyanlarının teknik olarak geçersiz olduğunu vurguladı.

Duru Pakarda'nın annesi Sıla Lale ve babası Cem Pakarda da yaptıkları açıklamada, acılarının devam ettiğini söyleyerek, adalet çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
