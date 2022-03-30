Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı Yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler ele geçirildi Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir aile evinde silah ile vurulmuş bir şekilde bulunmuştu. Olayın üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı. Çorlu ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title