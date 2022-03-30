Edirne'deki aile katliamında 2 gözaltı

Yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir aile evinde silah ile vurulmuş bir şekilde bulunmuştu. Olayın üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı. Çorlu ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.