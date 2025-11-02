Haberler

Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün sollama yaparken lastiğinin patlaması sonucu gerçekleşen kaza, geniş çaplı bir kurtarma operasyonuna neden oldu.

Edirne'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halinde olan 34 GJR 76 plakalı tırın sürücüsü sollama yaptığı esnada aracın lastiği patladı. Zincirleme kazanın yaşandığı yolda iki tır ve üç otomobil birbirine girdi. Kazaya karışan otomobillerden biri paramparça olarak yolun kenarına devrilirken, sürücü Ersin Soyaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve araçlardan birinde bulunan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ersin Arslan'ın cenazesi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.