Edirne'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, arkalarından hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, arkalarından hızla gelen bir otomobil çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir vatandaşın saniye saniye görüntülediği kazada, arkadan hızla gelen aracın fren yapmasına rağmen duramayarak araçlara çarptığı görülüyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE