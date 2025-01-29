Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Edirne'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Edirne'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere hızla gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, arkalarından hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, arkalarından hızla gelen bir otomobil çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir vatandaşın saniye saniye görüntülediği kazada, arkadan hızla gelen aracın fren yapmasına rağmen duramayarak araçlara çarptığı görülüyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Amerika, savaşı Avrupa'ya taşıdı
img

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.