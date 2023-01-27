Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edirne'de kavşakta çarpışan araçlardan biri yolcu indiren minibüsün üzerine uçtu. Edirne'de kavşakta çarpışan araçlardan biri yolcu indiren minibüsün üzerine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İpsala- Keşan karayolunda yer alan Esetçe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala'dan Keşan'a seyir halinde olan A.S.U. idaresindeki panelvan ile Keşan istikametinden gelen ve kavşakta Esetçe istikametine dönüş yapan A.G. yönetimdeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yol dışına savrulan otomobil, yolcu indiren H.G.'nin kullandığı minibüsün üzerine uçtu. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 2 kişi ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne Esetçe Keşan 3. Sayfa Haberler

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