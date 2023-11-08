Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir şahsı yakaladı. Şüphelinin 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklandı.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan bir şüphelinin 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şahsı yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik tespiti araştırmasında 9 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE