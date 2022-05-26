Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Meriç ilçesi sınırında görev yapan Hudut Kartalları 1. derece askeri yasak bölgede devriye esnasında, FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti. FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen A.G., Y.Y., B.D. ve R.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title