Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı - Haberler

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ, 2 PKK üyesi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi sınırda yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi sınırda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede hudut kartallarının yaptığı devriyeler esnasında şüphelendikleri ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 17 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların jandarmada yapılan GBT kontrolünde 15 kişinin FETÖ, 2 kişinin ise PKK ile bağlantılarının olduğunun tespit etmesi üzerine toplam 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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