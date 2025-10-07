Haberler

Edirne'de Yola Dökülen Yağ 4 Aracın Kaza Yapmasına Neden Oldu

Edirne'de yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde 4 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, temizlik çalışmaları yapıldı.

Edirne'de yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde 4 araç birbirine girdi, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Edirne fuarda kullanılan yağların taşındığı bir araçtan yola sıvı madde aktı. Maddenin zemini kayganlaştırması sonucu Kıyık Caddesi'nde seyreden araçlar kontrolden çıktı. 4 aracın karıştığı kazada bir sürücü kaldırıma çıktı, diğer araçlar ise birbirine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmadığı kazada, ekipler yola talaş dökerek temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

