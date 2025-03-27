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Edirne'de Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Edirne'de Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
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Edirne'de bir motokurye ve minibüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anları yolcuların kameralarına yansıdı.

Edirne'de motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Minibüse binen motokurye ile şoför arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yolcuların yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait 22 M 0201 plakalı minibüsün şoförü H.B. ile 22 AED 771 plakalı motosiklet sürücüsü motokurye Ç.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Motosikletten inen motokuryenin minibüse binmesiyle birlikte tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Motokurye ile şoförü ayırmak isteyen yolcular ile yoldan geçen bir başka motokurye kavganın ortasında kaldı. Minibüs şoförünün yanında bulunan bıçakla etrafa saldırması sonucu motokurye, kavgayı ayırmaya çalışan bir başka motokurye ve bıçağın kendi koluna isabet etmesi sonucu minibüsün şoförü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ve emniyette işlemleri tamamlanan minibüs şoförü adliyeye sevk edildi. Şoför, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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