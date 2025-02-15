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Edirne'de Yoğun Siste Pikap Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı

Edirne'de Yoğun Siste Pikap Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü takla atarak tarlada ters durdu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düşen pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp ters durdu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 22 BK 577 plakalı pikap, yaşanan yoğun sis nedeniyle köy yolunda seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü C.K., taklalar atarak yol kenarında tarlada ters durdu ve araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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